Непомнящий вновь не смог дожать Дина. На этот раз в Будапеште

Россиянин идет среди лидеров, китайский гроссмейстер пока приходит в себя после Астаны.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в третьем туре первого этапа Grand Chess Tour-2023 в Бухаресте. Эта партия была самой ожидаемой в столице Румынии. Многие рассчитывали, что гроссмейстеры будут чувствовать себя более расслабленно, справившись, пожалуй, с самым сложным испытанием в своей карьере в прошлом месяце. Но, по сути, мы увидели продолжение матча в Астане. Ян получил солидный перевес белыми, но реализовать его не получилось. Тем не менее россиянин пока выглядит предпочтительнее 17-го чемпиона мира. Если Непо продолжит в том же духе, то, наверняка, перешагнет отметку в 2800.

Четыре лидера

Чемпион и претендент начали турнир по-разному. Дин Лижэнь потратил два белых цвета для того, чтобы просто прийти в себя. В партиях с Максимом Вашье-Лагравом и Фабиано Каруаной китайский гроссмейстер быстро расписал ничьи, даже не претендуя на какое-то преимущество. Непомнящий пока явно настроен иначе. Напрягал секунданта Лижэня Рихарда Раппорта в первом туре, но венгерский шахматист тоже действовал на высоком уровне. Во втором туре Ян выиграл черными у Богдана-Даньела Дяка. Причем сделав это в блестящем стиле. В «Ферзевом гамбите» россиянин, видимо, применил новинку, которая была подготовлена к матчу в Астане Владимиром Крамником. Дяк в какой-то момент растерялся, потеряв почти все фигуры и капитулировав.

В партии с Лижэнем Ян продолжил играть с позиции силы. Непомнящий не стал разыгрывать «испанку», как он регулярно делал это против китайца в матче, а применил «Ферзевый гамбит». Дин сразу же допустил серьезную неточность и после дебюта партия шла на два результата: победа белых или ничья.

Уже к 15-му ходу позиция Лижэня близка к безнадежной, компьютер показывал «минус три». Но даже играя, вероятно, без особенного давления, Ян не нашел точных путей к удержанию перевеса. Дин довольно долго балансировал на краю пропасти, но все же нашел тропинку к спасению.

Непомнящий упустил возможность выйти в единоличные лидеры. После трех туров по два очка помимо Яна набрали Каруана, Уэсли Со и Раппорт. По 1,5 — у Дина и Аниша Гири, по одному баллу — у Яна Кшиштофа-Дуды, Алиреза Фируджа, Дяка и Вашье-Лаграва. В четвертом туре лидеры играют между собой: Каруана — Непомнящий и Раппорт — Со.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Загадка Фируджа

С такой формой у Непомнящего есть хорошие шансы не только выиграть турнир, но и впервые в жизни пересечь отметку в 2800 единиц классического рейтинга. Для этого Яну в оставшихся шести турах будет достаточно выиграть одну партию и пять раз сыграть вничью. Впереди он сыграет белыми с Вашье-Лагравом, Дудой и Со, черными — с Каруаной (комментировал матч и жестко проходился по Яну), Гири и Фируджа.

Фируджа, который является главным фаворитом Магнуса Карлсена из нового поколения, давно не играл в офлайн-турнирах, поэтому его партии в Будапеште представляли серьезный интерес. И Алиреза пока разочаровывает. Неожиданно уступил равный эндшпиль Уэсли Со, сыграл осторожную ничью с Гири и быстро поделил очко с Раппортом в Русской партии. Напомним, что 19-летний иранец пропустил даже чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу (лидер по рейтингу) в декабре прошлого года, объяснив это работой в индустрии моды.

«Я всегда хотел иметь какое-то занятие помимо шахмат, мне кажется странным посвятить шахматам всю свою жизнь, — рассказал Фируджа после второго тура. — В настоящий момент я живу в Париже, и это хорошая возможность для реализации в мире моды».

Впрочем, в этом году Алиреза намерен играть гораздо чаще. Например, в конце мая он примет участие Norway Chess-2023, где соберется очень звездный состав. В том числе, Карлсен, Хикару Накамура, Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу и Шахрияр Мамедьяров.