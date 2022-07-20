«Отказ Карлсена — имиджевый удар для ФИДЕ». Карякин — о сенсационном решении норвежца

По информации российского гроссмейстера, соперники Дворковича на выборах главы ФИДЕ пытаются внести его в санкционные списки.

Сергей Карякин стал победителем «Турнира звезд», который проходил в рамках форума Moscow Open 2022. В финале он обыграл Александра Грищука. В матче за бронзу Александр Морозевич победил Анатолия Карпова. По окончании мероприятия титулованный гроссмейстер обсудил с «СЭ» отказ Магнуса Карлсена играть чемпионский матч с Яном Непомнящим в следующем году.

В шахматном мире вновь может быть двоевластие

— Сегодня Магнус Карлсен заявил, что не будет проводить пятую защиту титула. Хотелось бы услышать ваше мнение.

— Как любитель, который следит за всеми соревнованиями, а также как профессионал, который всю жизнь посвятил шахматам, считаю, что это очень плохо. Дело в том, что в шахматах роль чемпиона мира имеет какое-то сакральное, культовое значение. На чемпиона мира всегда равняются, ему где-то подражают, пытаются пройти жесткий отбор, чтобы бросить перчатку. Это считается самой большой честью для шахматистов, что ты имеешь право сыграть в матче с чемпионом мира. А сейчас все основы рушатся. Получается, что Карлсен не будет играть матч, при этом оставаясь, по сути, сильнейшим шахматистом мира. Возникает некий диссонанс, что сильнейший шахматист один, а чемпионом мира будет другой. И это нелогично и неправильно.

— В истории шахмат было уже два подобных случая. Эмануэль Ласкер отказался от матча с Хосе Раулем Капабланкой и даже слагал с себя чемпионские полномочия. Но потом, видимо, он попал в тяжелое финансовое положение после Первой мировой войны и был вынужден сыграть с кубинцем. Историки до сих пор спорят, кто тогда был в статусе чемпиона мира: Ласкер или Капабланка. Второй случай — отказ Роберта Фишера защищать титул с Анатолием Карповым в 1975 году...

— Тут все-таки разные ситуации. Фишер выиграл титул чемпиона мира, обыграв всех главных советских гроссмейстеров. После этого он решил завершить карьеру. По крайней мере, это понятно. А здесь Магнус не завершает карьеру. Уверен, он будет играть долгие годы. И, на мой взгляд, это вновь может породить некий хаос в шахматном мире. Как во время двоевластия. Когда был чемпион мира по версии ПША и ФИДЕ.

— Как думаете, почему Карлсен принял такое решение?

— У меня есть догадка. С Яном Непомнящим он играл последний матч в конце 2021 года. Готовился к нему, по сути, год. И очень тяжело заставить себя вновь играть с тем же соперником, сохранять ту же мотивацию и подготовиться так же качественно. То есть я понимал, когда Ян отрывался в турнире претендентов, что это вполне вероятно. Но все же надеялся, что он захочет сыграть матч за корону в 2023 году. Но, к сожалению...

— Что значит этот отказ для ФИДЕ?

— Это огромный имиджевый удар для этой организации.

Дворковича пытаются внести в санкционный список

— Вам не кажется, что ситуация может измениться после выборов главы ФИДЕ?

— Посмотрим, кто выиграет выборы. Страсти накаляются. Знаю, что конкуренты Дворковича пытаются внести его в санкционный список, чтобы ему тяжелее было баллотироваться. Посмотрим, как будет на самом деле. Наблюдаю за этим со стороны, отношение к Дворковичу у меня уже не такое теплое, как раньше.

— Его основной соперник — украинец Андрей Баришполец?

— Если россиянина не удастся внести в санкционный список, то с большой долей вероятности он сохранит свой пост.