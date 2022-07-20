Андрей Филатов: «Непомнящего ждет серьезная дуэль с Лижэнем»

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) — о выгорании Карлсена и перспективах проведения матча за шахматную корону в Москве.

Норвежец Магнус Карлсен, удерживавший титул чемпиона мира по классическим шахматам с 2013 года, отказался от реванша против россиянина Яна Непомнящего. Лучший шахматист планеты в будущем году не будет защищать свое звание и, согласно регламенту, в поединке за мировую корону теперь сыграют победитель турнира претендентов Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь, который занял в Мадриде второе место. Новую ситуацию на шахматном олимпе «СЭ» прокомментировал глава РШФ Андрей Филатов.

— Как решение Магнуса Карлсена повлияет на мировые шахматы?

— Для начала хочу воспользоваться случаем и поздравить всех любителей игры с Международным днем шахмат. Действительно, сегодня выдающийся день, у нас будет новый чемпион мира — это будет либо россиянин Ян Непомнящий, либо китайский шахматист Дин Лижэнь. Это даст новый импульс в развитии шахмат, будет большое внимание КНР. Мы будем бороться, чтобы этот матч или половина этого матча проходила в Москве, чтобы порадовать любителей шахмат такой зрелищной и интересной игрой.

Магнус Карлсен. Фото Getty Images

На конгрессе ФИДЕ будет поднят вопрос о снятии рестрикций

— Сергею Карякину особенно обидно, учитывая, что Дин Лижэнь занял его законное место в турнире претендентов-2022?

— То, как поступили по отношению к Сергею Карякину, крайне несправедливо. И не только Сергею, но и мне лично обидно за то, что ФИДЕ было принято такое решение. Мы как раз обсуждали с коллегами этот вопрос и как мы будем решать эту несправедливость фундаментальным образом. На конгрессе ФИДЕ будет поднят вопрос о снятии рестрикций в принципе, чтобы спорт был вне политики. И чтобы 190 стран проголосовали за то, чтобы вернуть наши национальные команды на чемпионаты мира. Надеемся, что 7 августа страны-члены ФИДЕ проголосуют за представителя России Аркадия Дворковича.

— Ситуация с Лижэнем не напоминает вам историю футбольной сборной Дании на Евро-92, когда они поехали на финальный турнир вместо Югославии и в итоге его выиграли...

— Надеюсь, что так не будет. Мы будем болеть за другой результат.

— У Лижэня была серия из более чем 100 партий в классику без поражений. Насколько это серьезный соперник?

— Если человек вышел на матч за корону, то у него априори высочайший уровень. Все любители шахмат знают, насколько Лижэнь сильный гроссмейстер. К тому же на кону стоит очень многое, престиж страны. Нас ждет серьезная дуэль.

Отказ Карлсена не омрачит успеха будущего чемпиона

— Карлсен еще может передумать или это взвешенное решение?

— Насколько я знаю Магнуса Карлсена, его слово имеет значение. Если он так сказал, значит, так и будет. Если говорить про юридическую часть вопроса, то он должен подписать отказ от матча.

— Как думаете, самому Яну Непомнящему это на руку или нет? Не обидно, что за корону придется играть не с Карлсеном?

— Знаете, титул чемпиона мира — высшее шахматное достижение в истории шахмат. Здесь нет такого понятия: обидно или не обидно. Ты чемпион мира или нет.

— Можно провести параллель с хоккеем, когда, например, сборная Финляндии выигрывает ЧМ, где не участвует Россия?

— Анатолий Карпов стал чемпионом мира, когда Роберт Фишер отказался от матча. Это была огромная победа нашей страны, никто не ставил ее под сомнение. То, что психоэмоционально Фишер выгорел, не умаляет достоинства этого титула и победы Анатолия Евгеньевича. Поэтому, если победит Ян, будет такой же большой успех российских шахмат.

Хочется провести чемпионский матч в Москве

— Если матч с Лижэнем будет проходить в Китае, то насколько сложно будет Яну?

— Это будет непросто. Поэтому хотелось бы, если будет матч, чтобы он прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае. А лучше, чтобы 100 процентов в Москве. Посмотрим, как закончится турнир претендентов у женщин. Если наши девчонки нас порадуют и одна из них одержит победу, то нас будет ждать очень интересное противостояние с Китаем в следующем году. Когда российская шахматистка и российский шахматист будут претендовать на мировую шахматную корону (действующая чемпионка мира у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь). Это будет, конечно, невероятно интересно. Тогда можно будет с китайской федерацией обсуждать, как и где мы проведем женский и мужской матч.

— Это возможно, учитывая, что Китай относительно дружественная страна?

— Не относительно, а просто очень дружественная. Мы долгие годы активно взаимодействуем с китайской федерацией. У нас проводится очень много совместных мероприятий. Очень надеемся в том числе, что они поддержат их на выборах в Индии и на то, чтобы наши команды вернулись на чемпионат мира и на Олимпиаду.