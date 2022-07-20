«Это позор». Что думают в Норвегии об отказе Карлсена играть с Непомнящим

Мнения СМИ на родине чемпиона мира разделились.

Многократный и действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен неожиданно отказался играть финал с Яном Непомнящим. Многие люди из мира шахмат сильно удивились решению норвежца. На родине гроссмейстера утрата звездным спортсменом мотивации тоже была воспринята неоднозначно

Ушел в самое подходящее время

По словам Магнуса, он почти два года размышлял об уходе из шахмат. «Я разговаривал с Яном [Непомнящим], со своей командой, с представителями ФИДЕ. Я сказал им, что не буду играть решающий матч», — признался норвежец.

Шахматный эксперт из Норвегии Атле Гренн назвал решение Карлсена позором для ФИДЕ. При этом Гренн считает, что Магнус ушел в самое подходящее для этого время.

«Ему больше не нужно никому ничего доказывать, — сказал Гренн изданию NRK. — Он был чемпионом десять лет. Карлсен останется непобежденным шахматистом в своем поколении».

Проблема — в формате проведения матча

На родине Карлсена уверены: Магнус был вынужден отказаться от матча с Непомнящим из-за формата его проведения. «Да, у нас будет новый чемпион, но Карлсен останется на первом месте в рейтинге», — сказал бывший норвежский шахматист Торстейн Бе.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Несмотря на свое решение, Карлсен не намерен завершать карьеру. Он выразил готовность выступать на супертурнирах как с личным присутствием, так и в онлайн-режиме.

— Карлсен сидит (на троне) десять лет, выигрывает матчи за корону и считает себя непобежденным. В этом есть логика — он не побежден в своем поколении. И это еще один важный момент: ему больше нечего доказывать в своем поколении, — отметил эксперт Атле Гренн.

Каспаров считал, что Карлсен блефует

Еще в конце прошлого года люди из мира шахмат говорили о том, что Карлсен может отказаться от матча за шахматную корону. Гарри Каспаров до последнего думал, что Магнус блефует и пытается тем самым запутать Непомнящего.

«Магнус создал очень много шума вокруг себя. Теперь, когда Непомнящий станет его соперником в финале, мы посмотрим, насколько серьезен Карлсен. По факту он сказал: «Я устал и хочу чего-то нового». Посмотрим, что будет дальше», — сказал в начале июля Каспаров сайту Chess24.

Странное решение

Эксперт канала TV2 Йон Людвиг Хаммер признался, что не понимает логики Карлсена. «Это разрушит ценность звания чемпиона, традицию. Когда шахматную корону получит кто-то другой, ему скажут: «Да, ты чемпион, но ты не обыграл Магнуса», — сказал Хаммер.

Уход Карлсена сравнивают с отказом Бобби Фишера в 1975 году и решением Гарри Каспарова в 1993 году покинуть ФИДЕ. В любом случае, подобных историй в мире шахмат не так много. Символично, что Магнус Карлсен отказался от решающего матча в Международный день шахмат.