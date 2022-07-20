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«Это позор». Что думают в Норвегии об отказе Карлсена играть с Непомнящим

Николай Егорычев
Корреспондент
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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Мнения СМИ на родине чемпиона мира разделились.

Многократный и действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен неожиданно отказался играть финал с Яном Непомнящим. Многие люди из мира шахмат сильно удивились решению норвежца. На родине гроссмейстера утрата звездным спортсменом мотивации тоже была воспринята неоднозначно

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Ушел в самое подходящее время

По словам Магнуса, он почти два года размышлял об уходе из шахмат. «Я разговаривал с Яном [Непомнящим], со своей командой, с представителями ФИДЕ. Я сказал им, что не буду играть решающий матч», — признался норвежец.

Шахматный эксперт из Норвегии Атле Гренн назвал решение Карлсена позором для ФИДЕ. При этом Гренн считает, что Магнус ушел в самое подходящее для этого время.

«Ему больше не нужно никому ничего доказывать, — сказал Гренн изданию NRK. — Он был чемпионом десять лет. Карлсен останется непобежденным шахматистом в своем поколении».

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Проблема — в формате проведения матча

На родине Карлсена уверены: Магнус был вынужден отказаться от матча с Непомнящим из-за формата его проведения. «Да, у нас будет новый чемпион, но Карлсен останется на первом месте в рейтинге», — сказал бывший норвежский шахматист Торстейн Бе.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Несмотря на свое решение, Карлсен не намерен завершать карьеру. Он выразил готовность выступать на супертурнирах как с личным присутствием, так и в онлайн-режиме.

— Карлсен сидит (на троне) десять лет, выигрывает матчи за корону и считает себя непобежденным. В этом есть логика — он не побежден в своем поколении. И это еще один важный момент: ему больше нечего доказывать в своем поколении, — отметил эксперт Атле Гренн.

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Каспаров считал, что Карлсен блефует

Еще в конце прошлого года люди из мира шахмат говорили о том, что Карлсен может отказаться от матча за шахматную корону. Гарри Каспаров до последнего думал, что Магнус блефует и пытается тем самым запутать Непомнящего.

«Магнус создал очень много шума вокруг себя. Теперь, когда Непомнящий станет его соперником в финале, мы посмотрим, насколько серьезен Карлсен. По факту он сказал: «Я устал и хочу чего-то нового». Посмотрим, что будет дальше», — сказал в начале июля Каспаров сайту Chess24.

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Странное решение

Эксперт канала TV2 Йон Людвиг Хаммер признался, что не понимает логики Карлсена. «Это разрушит ценность звания чемпиона, традицию. Когда шахматную корону получит кто-то другой, ему скажут: «Да, ты чемпион, но ты не обыграл Магнуса», — сказал Хаммер.

Уход Карлсена сравнивают с отказом Бобби Фишера в 1975 году и решением Гарри Каспарова в 1993 году покинуть ФИДЕ. В любом случае, подобных историй в мире шахмат не так много. Символично, что Магнус Карлсен отказался от решающего матча в Международный день шахмат.

Гарри Каспаров
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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