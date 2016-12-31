Йон Людвиг Хаммер: "Понимаю раздражение Карлсена"

Норвежский гроссмейстер Йон Людвиг Хаммер считает, что Магнус Карлсен остынет после поражения на чемпионате мира по блицу, где он по дополнительным показателям уступил титул Сергею Карякину. Карлсен в связи с этим резко высказался в адрес поляка Радослава Войташека, который уступил россиянину, имея по ходу партии подавляющее преимущество.

– Войташек совершил крупные промахи, – цитирует NRK Хаммера. – Но такое случается, когда у вас остается менее 10 секунд, приходится бороться со стрессом. Понимаю раздражение Магнуса, который был вовлечен в борьбу. Но когда он остынет, то поймет, что иногда ситуация складывается в вашу пользу, а иногда – нет.