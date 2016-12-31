13:44 31 декабря 2016 | ШАХМАТЫ

Йон Людвиг Хаммер: "Понимаю раздражение Карлсена"

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Норвежский гроссмейстер Йон Людвиг Хаммер считает, что Магнус Карлсен остынет после поражения на чемпионате мира по блицу, где он по дополнительным показателям уступил титул Сергею Карякину. Карлсен в связи с этим резко высказался в адрес поляка Радослава Войташека, который уступил россиянину, имея по ходу партии подавляющее преимущество.

– Войташек совершил крупные промахи, – цитирует NRK Хаммера. – Но такое случается, когда у вас остается менее 10 секунд, приходится бороться со стрессом. Понимаю раздражение Магнуса, который был вовлечен в борьбу. Но когда он остынет, то поймет, что иногда ситуация складывается в вашу пользу, а иногда – нет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vfhn12353

он типа. этого не понимает? Не смешите!

22:13 31 декабря 2016

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