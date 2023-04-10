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Сегодня, 14:50

Непомняющий — Лижэнь: где смотреть вторую партию матча за мировую шахматную корону

Галина Глазко
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Россиянин Ян Непомняющий и китайский гроссмейстер Дин Лижэнь в понедельник, 10 апреля, проводят вторую партию финала за мировую шахматную корону, которая стартовала в 12.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча Непомнящий — Лижэнь можно смотреть по этой ссылке.

Полное расписание финала можно посмотреть здесь.

Матч за мировую шахматную корону стартовал 7 апреля в Астане (Казахстан). Финал продлится до 1 мая.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэнь сразятся за мировую шахматную корону в Астане
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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