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Ян Непомнящий: «Кубок мира — одно из важнейших соревнований в календаре»

05:00
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Россиянин Ян Непомнящий назвал Кубок мира-2019 одним из важнейших событий в шахматном календаре. Турнир пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября.

— Попадание в топ-5 шахматного рейтинга — приятная деталь, но независимо от рейтинга уровень, силу игры нужно всякий раз доказывать непосредственно за доской, — цитируют «Известия» Непомнящего. — Разумеется, Кубок мира — одно из важнейших соревнований в календаре. В первую очередь именно потому, что в нем разыгрываются места в турнир претендентов. Я не являюсь большим сторонником нокаут-системы: на мой взгляд, она бывает недостаточно объективна, ведь иногда превалирует элемент удачи. Но тем не менее все участники в равных условиях.

Дополнительная информация

https://iz.ru/917331/timur-ganeev/nokaut-v-dva-khoda-shakhmatnyi-kubok-mira-proidet-po-sisteme-vybyvaniia

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