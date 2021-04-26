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В Госдуме прокомментировали победу Яна Непомнящего: «Корону пора вернуть в Россию»

19:16
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Екатеринбурге.

«Корону, действительно, пора вернуть на родину в Россию. Турнир будет проходить в Дубае. Это будет очень непростая история. Карлсен сейчас лидер мировых шахмат. Известен как боец, который совершенно не любит проигрывать. В нашего Яна мы очень верим, также как когда-то в Карпова и Каспарова. Думаю, что сейчас как раз тот самый момент, когда Ян может воплотить в жизнь наши ожидания», — сказал «СЭ» Свищев.

26 апреля Непомнящий за тур до конца соревнований победил на турнире претендентов. Россиянин встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

(Елизавета Денисова)

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