В ЦДШ состоялась церемония награждения «Золотым знаком ФШР»

В День шахмат 20 июля в Центральном Доме шахматиста им. М. Ботвинника состоялось чествование выдающихся российских шахматных деятелей. Людям, которые способствуют развитию шахмат в России и которые внесли огромный персональный вклад в сохранение традиций отечественной шахматной школы, был вручен «Золотой знак ФШР». Эта награда, учрежденная в 2021 году, — высший знак признания особых личных заслуг по развитию и популяризации шахмат в России. Среди его кавалеров — чемпионы мира Борис Спасский и Анатолий Карпов, выдающиеся гроссмейстеры, тренеры, журналисты, шахматные деятели, представители бизнеса, поддерживающие проекты в сфере развития шахмат.

С приветственным словом к гостям вечера обратились председатель Попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент ФШР Андрей Филатов. Все они выразили уверенность, что Россия сохранит звание одной из ведущих шахматных держав, а ее представители добьются новых ярких успехов на международной арене.

Торжественную церемонию вручения наград провели Дмитрий Песков и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. «Золотого знака ФШР» были удостоены:

Анатолий Быховский — заслуженный тренер СССР, автор идеи и многолетний организатор самых массовых детских командных соревнований «Белая ладья»;

Геннадий Захаров — президент Федерации шахмат Республики Татарстан;

Сергей Кишнев — международный гроссмейстер, тренер Яна Непомнящего;

Владимир Поткин — международный гроссмейстер, тренер сборной России, с 2007 года — тренер Яна Непомнящего;

Сергей Яновский — международный гроссмейстер, заслуженный тренер России, с 2015 года по настоящее время является главным тренером сборной России.

Также «Золотым знаком ФШР» был награжден посмертно Максим Шушарин, бывший президент Федерации шахмат Челябинской области, трагически погибший в апреле 2023 года. Награда была вручена его сестре, Анне Шушариной.

В этот же день членам Наблюдательного совета ФШР были вручены специально изготовленные удостоверения.

В концертной части вечера выступили популярный исполнитель, многократный участник и лауреат вокальных международных конкурсов Владимир Поплинский и прославленный российский пианист, заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский.

После окончания торжественной церемонии все желающие смогли принять участие в блицтурнире.