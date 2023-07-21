Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:23

Тренер Непомнящего: «Не представляю сборную России без Яна»

Валерия Яшвили
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал заявление шахматиста о нежелании выступать за сборную России.

«Всегда, когда я общался с Яном, он подтверждал, что связывает свое будущее только с Россией и видит здесь продолжение своей карьеры. Он выступал за сборную за протяжении многих лет, принес много медалей, становился чемпионом мира в составе команды. Сложно комментировать его заявление: мне кажется, это какие-то спекуляции. Я не представляю сборную России без Яна. Он сильнейший шахматист в России. У меня хорошие отношения как с ним, так и с федерацией. Мы все делаем одно дело. Хочется, чтобы так и продолжалось дальше», — сказал Поткин «СЭ».

Непомнящий заявил, что не не планирует менять спортивное гражданство, но и не хочет выступать за сборную России. Он также сказал, что переход Федерации шахмат в Азию является пиар-ходом. Гроссмейстер отметил, что ФИДЕ пошла навстречу игрокам, упростив процедуру смены гражданства.

33-летний Непомнящий является вице-чемпионом мира 2021 и 2023 годов, чемпионом Европы 2010 года, двукратным победителем командного ЧМ в составе команды России (2013 и 2019). Также на его счету две победы в чемпионате России (2010 и 2020).

Ранее сообщалось, что Непомнящий станет участником Кубка мира. Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Владимир Поткин
Ян Непомнящий
1
Читайте также
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
В Молдавии врач отказался оперировать русскую пациентку
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ян Непомнящий: «Не хочу менять гражданство, но и не желаю выступать за сборную России»
Новости
RSS RSS
Все новости