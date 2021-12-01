Тренер Непомнящего: «Итоги дебюта сложились в пользу Яна, и Магнусу было некомфортно»

Тренер шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Можно сказать, что Ян поймал Магнуса на вариант? Не стану углубляться в нашу подготовку, но итоги дебюта сложились в пользу Яна, и Магнусу было некомфортно, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Во время игры для меня важнее живая реакция и впечатление Яна, чем сухие компьютерные оценки. Важнее ощущение большой борьбы и готовности к любому сценарию, мы сейчас находимся в эпицентре».

Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, и счет по итогу встреч — 2,5:2,5. Российский шахматист сегодня играл белыми фигурами.

6-ю партию Непомнящий и Карлсен сыграют 3 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.