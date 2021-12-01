Тренер Непомнящего: «Итоги дебюта сложились в пользу Яна, и Магнусу было некомфортно»
Тренер шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Можно сказать, что Ян поймал Магнуса на вариант? Не стану углубляться в нашу подготовку, но итоги дебюта сложились в пользу Яна, и Магнусу было некомфортно, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Во время игры для меня важнее живая реакция и впечатление Яна, чем сухие компьютерные оценки. Важнее ощущение большой борьбы и готовности к любому сценарию, мы сейчас находимся в эпицентре».
Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, и счет по итогу встреч — 2,5:2,5. Российский шахматист сегодня играл белыми фигурами.
6-ю партию Непомнящий и Карлсен сыграют 3 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/other/news-4530741-trener-nepomnyaschego-itogi-debyuta-slozhilis-v-polzu-yana-i-karlsenu-bylo-nekomfortno.html
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