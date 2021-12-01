Дворкович считает, что у Непомнящего не было очевидных шансов на победу в пятой партии против Карлсена

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» оценил игру российского гроссмейстера Яна Непомнящего против норвежца Магнуса Карлсена в пятой партии матча за мировую корону. Партия завершилась вничью.

«Сегодняшняя партия получилась довольно увлекательной, — сказал Дворкович корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Ян поставил чемпиона мира в довольно сложную ситуацию. Наверное, наш шахматист мог где-то сыграть поактивнее и оставить партию за собой. У черных хватило ресурсов, чтобы свести партию вничью. Сегодня исход встречи решили какие-то нюансы».

Первые четыре партии между 31-летним Непомнящим и 30-летним Карлсеном также завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии остался равным — 2,5: 2,5. В четверг у гроссмейстеров выходной день.

«Упустил ли Ян сегодня победу? Наверное, так утверждать нельзя. Очевидных шансов на победу у Непомнящего сегодня не было. Первая победа нашего шахматиста может случиться уже совсем скоро. Завтра у них выходной, посмотрим, что будет после него. В каждой партии ведется серьезная борьба, шансы примерно равны, никто пока что не допускает фатальных ошибок. Продолжаем верить и болеть за нашего гроссмейстера», — сказал Дворкович.