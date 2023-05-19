Шипов заявил, что Горячкина не на 100 процентов готова к Гран-при FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Шипов оценил игру россиянки Александры Горячкиной на этапе Гран-при FIDE на Кипре.

«Конечно, вчера у Горячкиной в партии с Костенюк было огромное преимущество и его надо было реализовывать. Костенюк героически сопротивлялась, но в хорошем состоянии Горячкина выигрывает такие позиции, видно, что сейчас она не на 100% готова к турниру, играет только процентов на 60-70%. Если бы Горячкина вчера выиграла, то практически отсекла бы Костенюк от борьбы за попадание на турнир претенденток», — приводит слова Шипова ТАСС.

24-летняя шахматистка набрала 1,5 очка за 3 тура и делит 6-7-е места с грузинкой Наной Дзагнидзе. В общем зачете лидируют россиянка Екатерина Лагно и китаянка Тань Чжунъи. В их активе по 2,5 очка.