В Никосии стартовал заключительный этап женского Гран-при ФИДЕ

С 15 по 28 мая в столице Кипра проходит заключительный четвертый этап женского Гран-при ФИДЕ. По круговой системе играют россиянки Александра Горячкина (2571), Екатерина Лагно (2558), Полина Шувалова (2484), Александра Костенюк (2535, Швейцария), Тань Чжунъи (2517, Китай), Нана Дзагнидзе (2513), Бела Хотенашвили (2478, обе — Грузия), Харика Дронавалли (2501, Индия), Бибисара Асаубаева (2464, Казахстан), Гюнай Мамедзаде (2449, Азербайджан), Оливия Киолбаса (2422, Польша) и Динара Вагнер (2417, Германия). Российские шахматистки выступают под флагом ФИДЕ.

По итогам двух туров без потерь идут Екатерина Лагно и Тань Чжунъи. На пол-очка от них отстают Динара Вагнер и Дронавалли Харика. Полина Шувалова и Александра Горячкина начали турнир с поражений, но отыгрались во втором туре.

Две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам всей серии, выходят в турнир претенденток ФИДЕ. После трех этапов лидирует китаянка Чжу Цзинэр (308 очков), но она уже закончила свое выступление в Гран-при. Далее идут Александра Горячкина (263), Александра Костенюк (250) и Екатерина Лагно (245).

Этери Кублашвили