Шипов считает, что в шахматном турнире претендентов нет явного фаворита

Международный гроссмейстер, бывший тренер Яна Непомнящего Сергей Шипов заявил, что отсутствие 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена на турнире претендентов привело к тому, что в соревнованиях нет явного фаворита.

«Сейчас нет явного фаворита в отсутствие Карлсена. Выиграть могут только четверо: Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа и Хикару Накамура. Накамура редко играет в классику, он предпочитает блиц в онлайне, но и он самый старый, а возрастные шахматисты редко выигрывают такие соревнования. Ян — это наш особый нерв, но на турнирах претендентов он умеет играть здорово. Что касается Фируджи, мне кажется, он очень опасен, потому что повзрослел, его серьезно «поколотили» на турнире претендентов в 2022 году, теперь у него большой опыт, и этим он отличается от индийских молодых шахматистов», — приводит слова Шипова ТАСС.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 4 по 21 апреля (по 22 апреля в случае тай-брейка). Церемония открытия состоится 3 апреля. Непомнящий выигрывал соревнования два раза подряд (2021, 2022).