Шипов отреагировал на отказ Карякина выступать на Кубке мира без флага России

Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал решение россиянина Сергея Карякина не играть на Кубке мира без флага страны.

«Это было абсолютно ожидаемо, потому что Сергей заранее сказал, что хочет выступать только под российским флагом, а такой возможности сейчас не дадут никому. К сожалению, у нас сейчас практически нет классических турниров высокого уровня. Надеюсь, он сыграет в суперфинале чемпионата России. Я к его решению отношусь с уважением, Сергей принципиальный, волевой человек, но все равно жаль, что человек в таком возрасте перестает играть в серьезных соревнованиях, думаю, что шахматы у него сейчас не в приоритете», — приводит ТАСС слова Шипова.

30 мая стало известно, что Карякина пригласили на Кубок мира по шахматам, который пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. В пресс-службе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отметили, что российский гроссмейстер не сможет выступать на турнире под флагом России.