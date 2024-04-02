Шахматный турнир претендентов 2024: состав участников и все россияне
Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада)
Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Состав участников формируется из вице-чемпиона мира, победителя и призеров Кубка мира, а также финалистов Grand Swiss и гроссмейстера с наивысшим рейтингом.
Состав участников турнира претендентов-2024:
- Ян Непомнящий (Россия)
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
- Фабиано Каруана (США)
- Ниджат Абасов (Азербайджан)
- Видит Гуджрати (Индия)
- Хикару Накамура (США)
- Гукеш Доммараджу (Индия)
- Алиреза Фирузджа (Франция)
Победитель Кубка мира-2023 норвежский шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в данном турнире.
Также в женском разряде примут участие два российских гроссмейстера Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.
Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.
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