Смагин — о финалисте Кубка мира Прагнанандхе: «Ему еще надо доказывать право на место в шахматной супер-элите»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал «СЭ» поражение 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандха в финале Кубка мира-2023 от норвежца Магнуса Карлсена.

«Сейчас много разговоров об индийских шахматистах. Они уже прыгнули выше головы, четверо попали в четвертьфинал. Победит ли Прагнанандха в турнире претендентов не ясно. Пока ему многие не уступают в практической силе. То, что он дошел до финала, не должно вводить никого в заблуждение. Кубок мира достаточно своеобразное соревнование, где много случайностей. Ему еще надо доказывать право на место в шахматной супер-элите», — сказал Смагин «СЭ».

Классические партии финального мини-матча Кубка мира-2023 между Магнусом Карлсеном и Рамешбабу Прагнанандхой закончились вничью. Победитель определился в тай-брейке.