Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:27

Смагин — о финалисте Кубка мира Прагнанандхе: «Ему еще надо доказывать право на место в шахматной супер-элите»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал «СЭ» поражение 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандха в финале Кубка мира-2023 от норвежца Магнуса Карлсена.

«Сейчас много разговоров об индийских шахматистах. Они уже прыгнули выше головы, четверо попали в четвертьфинал. Победит ли Прагнанандха в турнире претендентов не ясно. Пока ему многие не уступают в практической силе. То, что он дошел до финала, не должно вводить никого в заблуждение. Кубок мира достаточно своеобразное соревнование, где много случайностей. Ему еще надо доказывать право на место в шахматной супер-элите», — сказал Смагин «СЭ».

Классические партии финального мини-матча Кубка мира-2023 между Магнусом Карлсеном и Рамешбабу Прагнанандхой закончились вничью. Победитель определился в тай-брейке.

Шахматы
Магнус Карлсен
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смагин считает маловероятным, что рейтинг Карлсена будет выше 2900
Новости
RSS RSS
Все новости