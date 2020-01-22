Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своем отношении к Международному Кубку РГСУ Moscow Open и заявил, что этот турнир является замечательным плацдармом на пути к высшим достижениям.

— Много лет слежу за турниром Moscow Open, там участвует много моих друзей. А когда удается попасть на закрытие, вижу огромное количество детей, которые с восторгом смотрят на шахматистов, фотографируются с ними. Поэтому я считаю, что Moscow Open реализует замечательную социальную функцию поддержки и детского спорта, и взрослых гроссмейстеров. У всех есть возможность проявить себя и этот турнир является замечательным плацдармом на пути к высшим достижениям, в том числе и чемпионатам мира. (Петр Григоренко)

XVI Международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open пройдет с 23 января по 2 февраля 2020 года в Российском государственном социальном университете. Общий призовой фонд турнира составит 4,5 млн. рублей.