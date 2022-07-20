Карякин: «Есть уже серьезные договоренности о проведения турнира, в котором я буду и игроком, и организатором»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

— Расскажите, в каких турнирах вы дальше планируете принимать участие.

— Я под дискредитацией полгода. Время идет, турниры проводятся. Мне непонятно, где играть.

В любом случае, я не сижу сложа руки. Работаю уже. Есть уже серьезные договоренности о проведения турнира, в котором я буду и игроком, и организатором.

— Где будет этот турнир?

— Однозначно, он будет в России. Думаю, что первый турнир целесообразно провести в Москве, а дальше уже как бы двигаться по регламенту. По крайней мере, планы у нас большие. Самое главное, чтобы у нас все получилось.