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Карякин: «Все же надеялся, что Карлсен захочет сыграть матч за чемпионство»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что расстроен решением Магнуса Карлсена отказаться от матча за шахматную корону против Яна Непомнящего.

— Удивило вас заявление Карлсена или уже ожидали чего-то подобного?

— Понимал, что это возможно. С Яном Непомнящим он играл последний матч, готовился к нему, по сути, год. И очень тяжело заставить себя вновь с тем же соперником играть, сохранять ту же мотивацию и подготовиться. То есть я понимал, когда Ян отрывался, что это вполне вероятно. Все же надеялся, что он захочет сыграть матч за чемпионство. Но, к сожалению...

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина (2016) и Непомнящего (2021).

Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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