Карякин — об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «Это может породить некий хаос в шахматном мире»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на новость о том, что Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против Яна Непомнящего.

— Сегодня Магнус Карлсен заявил, что не будет защищать титул. Прокомментируйте это решение. Чего ожидать? Что это значит?

— Как шахматный любитель, который следит за шахматными соревнованиями, а также как профессионал, который всю жизнь посветил шахматам, считаю, что это очень плохо. Дело в том, что в шахматах роль чемпиона мира имеет какое-то сакральное, культовое значение. И за чемпионом мира всегда все стремятся, ему где-то подражают, пытаются пройти отбор, чтобы бросить перчатку. Это считается самой большой честью для шахматистов, что ты имеешь право сыграть в матче с чемпионом мира. А тут вот так вот хоп! И все. Получается, что Карлсен не будет играть матч, при этом оставаясь, по сути, сильнейшим шахматистом мира. Возникает некий диссонанс, что сильнейший шахматист один, а чемпионом мира будет другой. И это нелогично и неправильно.

За всю столетнюю с лишним историю матчей за мировую корону только один раз было, что действующий чемпион мира не защищает свой титул. Это Фишер. Когда он выиграл титул шахматистов, стал чемпионом мира и на этом сказал, что он завершает карьеру. По крайне мере, это понятно. А здесь Магнус не завершает карьеру. Уверен, он будет играть долгие годы. И это может породить некий хаос в шахматном мире, — заявил Карякин.

Карлсену является чемпионом мира с 2013 года. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина (2016) и Непомнящего (2021).