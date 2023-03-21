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Сегодня, 18:15

Шиманов объяснил свою сенсационную победу над Карлсеном

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Александр Шиманов.

Российский гроссмейстер Александр Шиманов в интервью «СЭ» назвал самый запоминающийся момент после победы над чемпионом мира Магнусом Карлсеном в рапид в рамках Pro Chess League.

— Когда партия с Карлсеном закончилась, ваш телефон разрывался от сообщений и звонков?

— Да, народ поздравлял, было очень-очень много сообщений. Для всех это стало сюрпризом, в том числе и для меня.

— Было какое-то особенное поздравление? Например, от Владимира Крамника или Василия Иванчука?

— Нет, таких знаковых не было. Но были сообщения от людей, с которыми я не общался годами и которые, как мне казалось, за шахматами особо не следят, но написали приятные слова, нашли время. Было круто.

— Какой момент после завершения партии стал самым запоминающимся?

— Спустя какое-то время после окончания матча я посмотрел англоязычные стримы. Там ребята говорили, что я буду играть исключительно на ничью и вообще не мечтаю о победе. Рад, что доказал обратное. Хочу сказать спасибо своему секунданту Паше Стельмашенко за такой классный дебют. Магнус к нему был не готов.

— Ваша команда вышла в плей-офф. Какие шансы на общую победу? У конкурентов мощные составы?

— Изначально у всех 16 команд были приличные составы, но не всегда сбалансированные. Например, команда Магнуса не смогла пробиться в топ-8. У них сильная первая и вторая доска, а на третьей и четвертой — провал. Допустим, в матче с нами третий и четвертый номер не набрали ни одного очка. В последнем отборочном матче взяли одно очко из восьми. У нас в этом плане почти идеальная команда. В первую очередь за счет того, что на четвертой доске играет Александра Костенюк, одна из сильнейших, если не сильнейшая на сегодняшний день шахматистка мира. В рапид уж точно. И на третьей доске у нас очень талантливый юниор Денис Лазавик. У него маленький рейтинг, но при этом он играет намного сильнее. Поэтому мы с любой командой можем бороться за победу.

Полное интервью Александра Шиманова «СЭ» здесь

Александр Шиманов
Магнус Карлсен
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