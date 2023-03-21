Российский гроссмейстер заявил, что только игроки топ-30 достойно зарабатывают

Гроссмейстер, топовый шахматный стример Александр Шиманов в интервью «СЭ» отметил, что популярные профильные блогеры зарабатывают больше элитных игроков.

— Новак Джокович недавно говорил, что теннис смотрят 1,3 миллиарда человек, «но мы не можем сделать так, чтобы им зарабатывали больше 400 человек». В шахматах же схожая проблема?

— Абсолютно. Ориентировочно только 20-30 элитных гроссмейстеров достойно зарабатывают. Остальные игроки топ-50 более-менее, но ничего серьезного. Но при этом сейчас есть возможность записывать курсы и стримить. Пример того же Розмана и других ребят, которые вроде в шахматы играют не очень сильно, на уровне международного мастера, но при этом есть какие-то околошахматные занятия, которые сейчас могут приносить хорошие деньги. Поэтому в этом плане стало лучше.

Если ты чистый игрок, то большой плюс, что появились турниры в онлайне. С другой стороны, конкуренция очень сильно выросла. А призы все-таки, я бы не сказал, что большие. Надо цепляться за первое место, чтобы заработать одну тысячу долларов. А когда там играет Накамура, Уэсли Со и периодически подключается Магнус, то сделать это тяжело. Но в целом ситуация стала получше. В первую очередь за счет того, что в шахматах все-таки наблюдается небольшой бум. По крайней мере, в англоязычном мире.

— А топовые контентмейкеры зарабатывают больше элитных игроков?

— Если брать того же Розмана или топовых блогеров сестер Ботез, то они зарабатывают очень приличные деньги. Счет идет на миллионы долларов. Это больше, чем у всей шахматной элиты, кроме Магнуса. Все-таки у норвежца очень много спонсоров. Да и призовые он поднимает неплохие.

Полное интервью Александра Шиманова «СЭ» здесь