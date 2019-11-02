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Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы

15:57

Мужская сборная России стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходили в грузинском Батуми.

В заключительном туре россияне обыграли команду Польши. Сборная Украины, которая имела с командой России одинаковое количество очков перед решающим игровым днем, сыграла вничью с шахматистами из Хорватии. В турнирной таблице сборная России набрала 15 очков, команда Украины — 14.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7074320

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