Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы

Мужская сборная России стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходили в грузинском Батуми.

В заключительном туре россияне обыграли команду Польши. Сборная Украины, которая имела с командой России одинаковое количество очков перед решающим игровым днем, сыграла вничью с шахматистами из Хорватии. В турнирной таблице сборная России набрала 15 очков, команда Украины — 14.