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Российская шахматистка Ольга Гиря одержала вторую победу подряд на чемпионате Европы

20:08

Россиянка Ольга Гиря белыми фигурами обыграла представительницу Польши Оливию Келбасу во втором туре женского чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходят в Румынии.

Чемпионат завершится 21 августа, в нем участвуют 117 шахматисток, из которых 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд — 54,5 тысячи долларов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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