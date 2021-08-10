Российская шахматистка Ольга Гиря одержала вторую победу подряд на чемпионате Европы

Россиянка Ольга Гиря белыми фигурами обыграла представительницу Польши Оливию Келбасу во втором туре женского чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходят в Румынии.

Чемпионат завершится 21 августа, в нем участвуют 117 шахматисток, из которых 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд — 54,5 тысячи долларов.