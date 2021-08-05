Дуда стал победителем Кубка мира ФИДЕ

В четверг, 5 августа, в Сочи были сыграны вторые партии финала Кубка мира ФИДЕ между Сергеем Карякиным (Россия) и Яном-Кшиштофом Дудой (Польша) и матча за третье место между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Владимиром Федосеевым (Россия).

Символический первый ход в партии Дуда — Карякин сделал российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ «Авангард» Сергей Толчинский.

Гроссмейстеры разыграли модное продолжение защиты Тарраша в ферзевом гамбите, которое уже не раз встречалось на этом турнире. В частности, Дуда играл его белыми против Грищука, а Карякин — черными против Федосеева.

Польский шахматист применил новый план, оставив короля в центре в расчете на скорый переход в эндшпиль. Идея оказалась сильной и неожиданной для соперника; после размена ферзей и части фигур преимущество белых стало существенным. Дуда захватил пространство, в то время как черные фигуры оказались загнаны на невыгодные позиции в тылу. Белые выиграли пешку, и на 30-м ходу Сергей Карякин признал свое поражение.

(Этери Кублашвили)