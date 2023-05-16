Раджабов рассказал о том, как переживает неудачи

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал о том, как переживает неудачи.

«Безусловно, переживаю не так остро, как раньше, определенный иммунитет с опытом вырабатывается. С другой стороны, как мне рассказывал Владимир Крамник, в какой-то момент может появиться такой иммунитет, что вообще уже становится все равно — тогда надо заканчивать с шахматами. До такого у меня не доходит, сохраняется страсть к игре. После двух поражений на претендентском турнире у меня появился оптимизм, я понял, что могу играть любую позицию. Я дал себе такую установку: даже если я буду действовать плохо, я все равно должен это делать гораздо быстрее. Если происходит плохо, когда я долго думаю, пусть будет все то же самое, но хотя бы быстрее. И стало все получаться. Было такое здоровое безразличие, отрешенное состояние в плане значимости партий. Я начал давить, риска особо не боялся. Терять уже было нечего. В этом состоянии, честно говоря, мне часто удается играть очень сильно, просто я не знаю, как его достичь без поражений. Но, конечно, неудачи воспринимаю не так болезненно, как раньше. И всегда в турнире можно вернуться в оптимальную форму — к тому же, бывает, что и соперники по ходу соревнований форму теряют. Физически в один день можешь себя плохо чувствовать, а в другой — хорошо выспишься, придешь на игру в приподнятом настроении. У других же в этот момент может случиться все наоборот. Все меняется по ходу турнира, шахматы — специфическая игра в этом плане», — приводит слова Раджабова «Газета.Ru».