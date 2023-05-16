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16 мая, 21:57

Раджабов: «Если бы знал заранее об отказе Магнуса от титула, играл бы на турнире претендентов»

Раджабов рассказал, что изменил бы что-то в своей игре на турнире претендентов — 2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Азербайджанский гроссмейстер, победитель Кубка мира — 2019 Теймур Раджабов заявил, что изменил бы что-то в своей игре на турнире претендентов — 2022, если бы заранее знал, что являвшийся в тот момент чемпионом мира Магнус Карлсен откажется от защиты титула.

«Такое ощущение было, когда из четырех партий я две проиграл черными. Вроде бы, я был в суперрежиме, сосредоточен на игре, повторил все варианты. Правда, я находился, мягко говоря, не в лучшей физической форме — дело не в том, что не бегал и не давал себе нагрузок, а в том, что были конкретные проблемы со здоровьем. Если же смотреть на чисто шахматную составляющую — понятно, что ты играешь практически турнир всей жизни, и надо его доиграть до конца. Но физическое состояние, конечно, влияло. Однако после этих двух поражений я стал действовать более раскованно и заиграл, в целом, в другие шахматы. Стал иначе относиться к тому, что происходило на доске, что я получал с дебюта, что надо играть быстрее — а я до этого все время зависал над позицией, много думал. Отпала ответственность, я понял, что от меня никто ничего не ждет. Я стал играть свободно, поймал Хикару Накамуру на очень интересный вариант, который, кстати, потом применялся Яном Непомнящим в матче против Дин Лижэня. И в какой-то момент я был близок к тому, чтобы выйти на чемпионский матч — но тогда я об этом, конечно, не знал, об отказе Магнуса стало известно позже. Иначе бы я, может, какие-то вещи поменял, чтобы стараться занять второе место», — приводит слова Раджабова «Газета.Ru».

Победителем турнира претендентов во второй раз подряд стал Непомнящий. После этого Магнус принял решение отказаться от борьбы, и титул россиянин разыграл со вторым номером претендентского турнира китайцем Дин Лижэнем. Чемпионом мира в итоге стал Дин, одержав победу на тай-брейке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/16/20447672.shtml?updated
Шахматы
Теймур Раджабов
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