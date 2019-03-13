Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам увеличен до 2 миллионов долларов

Международная шахматна федерация (ФИДЕ) увеличила призовой фонт матча за звание чемпиона мира, сообщает пресс-служба организации. Следующий матч состоится в 2020 году.

Призовой фонд увеличен с 1 миллиона долларов до 2 миллионов. В матче за шахматную корону играют действующий чемпион и победитель турнира претендентов.

Чемпионом мира с 2013 года является норвежец Магнус Карлсен. Он отобрал шахматную корону у индийца Вишванатана Ананда, а в 2014 году защитил титул в матче с ним же. В 2016 году норвежец обыграл россиянина Сергея Карякина, в 2018 году - американца Фабио Каруану.