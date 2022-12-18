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Президент ФШР Филатов: «Нам нужно войти в Азиатский шахматный союз, потом вернем герб и флаг»

Мария Гусева
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о возможном переходе организации в в Азиатскую федерацию.

«Каждый должен делать свою работу — мы делаем свою, — цитирует «Газета.Ru» Филатова. — Наша задача — сначала войти в азиатскую семью. Потом — поставить вопрос о том, чтобы полноценно участвовать в соревнованиях с гербом, гимном и флагом. Это тот путь, по которому мы идем. Сегодня главное — чтобы, в первую очередь, не было дискриминации в отношении детей, ветеранов, шахматистов с ограниченными возможностями. Дальше — интересы национальной команды. Мы все вернем, будем выступать под флагом».

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. 9 декабря этого года МОК продлил рекомендации отстранять российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: Газета.Ru
Андрей Филатов
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