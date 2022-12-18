Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Р§Рњ 2022
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:56

Филатов поделился мнением о спортивных перспективных Карякина

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о перспективах экс-претендента на титул чемпиона мира Сергея Карякина, который выдвигал свою кандидатуру на выборы главы организации.

«У него фантастический талант. И мне будет по-человечески и как тренеру очень жалко, если он этот талант закопает. У него есть время, и он еще может принести стране и медали, и награду, и корону — если он на этом сконцентрируется. Он хочет себя попробовать в различных качествах, но мне кажется, что его спортивная карьера еще не закатилась. А совмещать разные виды деятельности крайне сложно», — цитирует Филатов «Газете.Ru».

В субботу, 17 декабря, Андрей Филатов был переизбран на пост президента ФШР. За его кандидатуру проголосовали 58 делегатов съезда ФШР. Его соперником на выборах был Карякин, он получил семь голосов.

Карякина на выборах президента ФШР поддержал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/18/19299793.shtml
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
1
Читайте также
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ФШР Филатов: «Карякин молодец, что занимает активную гражданскую позицию»

Президент ФШР Филатов: «Нам нужно войти в Азиатский шахматный союз, потом вернем герб и флаг»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости