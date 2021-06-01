Открылась шахматная школа Яна Непомнящего

Начала свою работу Шахматная школа Яна Непомнящего, победителя турнира претендентов, двукратного чемпиона России.

«Открывается моя школа шахмат для детей и взрослых. Шахматы — главное дело в моей жизни. Я посвящаю этому много времени и стараюсь постоянно совершенствоваться. Накопленный опыт и знания будут использованы в системе работы шахматной школы», — написал гроссмейстер на своей странице в Instagram.

С учащимися будут работать опытные педагоги, включая тренера мужской сборной России, известного гроссмейстера Александра Мотылева.

Занятия проходят в онлайн-формате с использованием программы Zoom и шахматных платформ Lichess.org и Chess.com. Команда школы также подготовила различные турниры и специальные мероприятия в очном режиме; их запуск планируется с сентября.

В данный момент идет набор в группы для детей от 5 лет.

Запись на групповые и индивидуальные занятия для взрослых открыта на постоянной основе: заявку можно оставить на официальном сайте.