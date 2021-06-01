Филатов вручил Карпову Золотой знак ФШР

В Москве в здании Торгово-промышленной палаты состоялось открытие Детского международного шахматного фестиваля Анатолия Карпова. Для участия в шахматном турнире приехали около 100 мальчиков и девочек не старше 12 лет из большинства регионов России и из-за рубежа.

Открыл фестиваль президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов вручил Анатолию Карпову Золотой знак ФШР, тем самым отметив выдающиеся личные заслуги 12-му чемпиону мира в деле развития и популяризации шахмат в нашей стране. Золотой знак ФШР был учрежден в этом году, и первыми лауреатами стали Юрий Авербах, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Борис Постовский и Людмила Белавенец.

Также Филатов подарил Карпову винно-шахматный набор Art Russe.

В первый день фестиваля состоялся сеанс одновременной игры Анатолий Карпова, которому помогали известные гроссмейстеры Борис Савченко, Сергей Григорьянц и Клементий Сычев.

Сегодня на фестивале состоится рапид-турнир «Международный кубок Анатолия Карпова» (швейцарская система, контроль времени 10 мин. на партию + 3 сек. на ход).