Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:10

Отец Магнуса Карлсена отреагировал на претензии Непомнящего к его сыну

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хенрик Карлсен, отец норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, прокомментировал слова россиянина Яна Непомнящего о том, что у него есть привилегии на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Самарканде.

Ранее Непомнящий заявил в соцсетях, что Карслену предоставили персональную комнату на время турнира, где он может отдыхать и готовиться к турниру с помощью ноутбука, тогда как остальные гроссмейстеры лишены такой возможности.

«Магнусу очень сложно, если его не защищать между раундами. Зрители относятся к нему здесь, как к звезде, и я лишь надеюсь, что если другие элитные гроссмейстеры чувствуют, что им не хватает защиты, то организаторы могут как-то им помочь», — приводит слова Карлсена ТАСС.

Карлсен с 9,5 баллами лидирует на чемпионате мира по рапиду после 13 раундов.

Источник: ТАСС
Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
0
Читайте также
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович отверг обвинения Непомнящего в лояльности FIDE к Карлсену

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости