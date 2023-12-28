Отец Магнуса Карлсена отреагировал на претензии Непомнящего к его сыну

Хенрик Карлсен, отец норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, прокомментировал слова россиянина Яна Непомнящего о том, что у него есть привилегии на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Самарканде.

Ранее Непомнящий заявил в соцсетях, что Карслену предоставили персональную комнату на время турнира, где он может отдыхать и готовиться к турниру с помощью ноутбука, тогда как остальные гроссмейстеры лишены такой возможности.

«Магнусу очень сложно, если его не защищать между раундами. Зрители относятся к нему здесь, как к звезде, и я лишь надеюсь, что если другие элитные гроссмейстеры чувствуют, что им не хватает защиты, то организаторы могут как-то им помочь», — приводит слова Карлсена ТАСС.

Карлсен с 9,5 баллами лидирует на чемпионате мира по рапиду после 13 раундов.