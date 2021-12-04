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Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию восьмой партии матча

18:20
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
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5 декабря в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет восьмоую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

31-летний Непомнящий сыграет в воскресенье черными фигурами с 31-летним Карлсеном. Норвежский шахмастист ведет в счете после 7 партий: 4 — 3.

5 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий

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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры