5 декабря в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет восьмоую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

31-летний Непомнящий сыграет в воскресенье черными фигурами с 31-летним Карлсеном. Норвежский шахмастист ведет в счете после 7 партий: 4 — 3.

5 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий