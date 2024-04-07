Непомнящий сыграл вничью третью партию на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на турнире претендентов-2024 сыграл вничью с Гукешем Доммараджу из Индии.

Встреча завершилась на 40-м ходу, шахматисты разошлись миром и получили по 0,5 очка.

После трех туров Непомнящий набрал 2 очка и делит первое место с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.