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Сегодня, 02:21

Непомнящий сыграл вничью третью партию на турнире претендентов

Сергей Разин
корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на турнире претендентов-2024 сыграл вничью с Гукешем Доммараджу из Индии.

Встреча завершилась на 40-м ходу, шахматисты разошлись миром и получили по 0,5 очка.

После трех туров Непомнящий набрал 2 очка и делит первое место с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Ян Непомнящий
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