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Непомнящий рассказал, насколько изменились отношения с украинцами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, насколько изменились отношения с иностранцами после начала СВО.

«Честно говоря, не сказал бы, что что-то сильно изменилось. Понятно, что с шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже. Но с теми, с кем я общался раньше, также продолжаю общаться. А с кем не было отношений, с теми поводов их заводить не прибавилось. Но если взять Кубок мира — это очень большой старт, и я очень скучал по этой атмосфере. Ведь в Баку было много людей, которых я давно не видел. И было приятно встретить многих старых знакомых», — приводит слова Непомнящего РИА «Новости Спорт».

Международная шахматная федерация (FIDE) из-за ситуации на Украине приняла решение, что россияне могут выступать в индивидуальных соревнованиях только под нейтральным флагом. Сборные России временно отстранены от участия в командных соревнованиях. Участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий на Кубке мира, стартовавшем в Баку в конце июля, завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230822/nepomnyaschiy-1891431973.html
Шахматы
Ян Непомнящий
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