Непомнящий — о первом выходном: «Постараюсь побольше поспать»

Россиянин Ян Непомнящий рассказал, как проведет первый выходной в рамках матча за звание чемпиона мира.

«Без шахмат точно не обойдется, — отметил Непомнящий. — Постараюсь чуть побольше поспать. Затем будет одинаковое расписание: отдохнуть, готовиться и повторять».

Дин Лижэнь подчеркнул, что постарается провести несколько часов на свежем воздухе.

После двух партий счет 1,5-0,5 в пользу россиянина. Третья партия состоится в среду, 12 апреля.