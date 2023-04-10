Непомнящий — о первом выходном: «Постараюсь побольше поспать»
Россиянин Ян Непомнящий рассказал, как проведет первый выходной в рамках матча за звание чемпиона мира.
«Без шахмат точно не обойдется, — отметил Непомнящий. — Постараюсь чуть побольше поспать. Затем будет одинаковое расписание: отдохнуть, готовиться и повторять».
Дин Лижэнь подчеркнул, что постарается провести несколько часов на свежем воздухе.
После двух партий счет 1,5-0,5 в пользу россиянина. Третья партия состоится в среду, 12 апреля.
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