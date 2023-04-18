Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:56

Непомнящий победил Лижэня в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ян Непомнящий.
Фото AFP

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами победил китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

Партия завершилась на 37-м ходу. Непомнящий вышел вперед в поединке — 4-3.

Восьмая партия состоится в четверг, 20 апреля, россиянин будет играть черными.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
3
30
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Шахматный турнир в Кении обернулся скандалом. Под женским хиджабом прятался мужчина
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 7-й партии матча за звание чемпиона мира
«Советую Сутовскому не манипулировать красивыми речами». Ответ Карякина
Шахматный мир замер в ожидании решения Карлсена. Неужели Магнус сыграет в турнире претендентов в Торонто-2024?
Уроки от мэтров. Как Непомнящий работал с наставником Петросяна и Карпова
Карпов заявил, что матч Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону складывается по-боевому
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
Новости
RSS RSS
Все новости