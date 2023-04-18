Непомнящий победил Лижэня в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами победил китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.
Партия завершилась на 37-м ходу. Непомнящий вышел вперед в поединке — 4-3.
Восьмая партия состоится в четверг, 20 апреля, россиянин будет играть черными.
Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.
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