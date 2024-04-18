Непомнящий обыграл Видита и вышел в лидеры турнира претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу в 11-м туре турнира претендентов-2024. Он переиграл Видита Гуджрати из Индии.

33-летний россиянин набрал 7 очков и вышел в единоличные лидеры. У Хикару Накамуры и Гукеша Доммараджу по 6,5 очка.

В следующем туре Непомнящий сыграет против индийца Рамешбабу Прагнанандхи.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.