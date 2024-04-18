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Непомнящий обыграл Видита и вышел в лидеры турнира претендентов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу в 11-м туре турнира претендентов-2024. Он переиграл Видита Гуджрати из Индии.

33-летний россиянин набрал 7 очков и вышел в единоличные лидеры. У Хикару Накамуры и Гукеша Доммараджу по 6,5 очка.

В следующем туре Непомнящий сыграет против индийца Рамешбабу Прагнанандхи.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Ян&nbsp;Непомнящий. Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Шахматы
Ян Непомнящий
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