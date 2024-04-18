Горячкина лишилась шансов на победу в турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина потерпела поражение в 11-м туре турнира претенденток. Она черными проиграла Рамешбабу Вайшали из Индии.

25-летняя россиянка с 5,5 очками занимает 3-е место в турнирной таблице: 2 победы, 7 ничьих и 2 поражения. Она лишилась шансов на победу в турнире.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматамв 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.