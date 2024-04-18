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Результаты 11-го дня турнира претендентов-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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В Торонто завершился одиннадцатый игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий переиграл Видита Гуджрати из Индии. Он вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, набрав 7 очков.

У женщин россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно проиграли Рамешбабу Вайшали и Тань Чжунъи соответственно. Российские шахматистки с Хампи Конеру делят третью строчку в турнирной таблице- по 5,5 очка.

Турнир претендентов-2024

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США) — 0:1

Видит Гуджрати (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0:1

Гукеш Доммараджу (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0

Турнир претенденток-2024

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Александра Горячкина (Россия) — 1:0

Лэй Тинцзе (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 0,5:0,5

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия) — 1:0

Хампи Конеру (Индия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1:0

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

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