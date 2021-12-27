Непомнящий набрал три очка во второй день чемпионата мира по рапиду
22:53
Российский шахматист Ян Непомнящий набрал три очка по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду.
Россиянин победил поляка Яна-Криштофа Дуду и американца Тимура Гареева, а также сыграл вничью с грузином Баадуром Джобава и Борисом Гельфандом из Израиля. Также по три очка набрали Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Лидером после второго игрового дня является действующий чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 7,5 очков в девяти партиях, у Грищука и Непомнящего, а также узбекистанца Нодирбека Абдусатторова по семь очков.
У женщин после второго дня единолично лидирует россиянка Александра Костенюк, набравшая 7,5 очков в восьми партиях. Валентина Гунина идет на пятом месте с 5,5 очками.
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