Непомнящий набрал три очка во второй день чемпионата мира по рапиду

Российский шахматист Ян Непомнящий набрал три очка по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду.

Россиянин победил поляка Яна-Криштофа Дуду и американца Тимура Гареева, а также сыграл вничью с грузином Баадуром Джобава и Борисом Гельфандом из Израиля. Также по три очка набрали Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Лидером после второго игрового дня является действующий чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 7,5 очков в девяти партиях, у Грищука и Непомнящего, а также узбекистанца Нодирбека Абдусатторова по семь очков.

У женщин после второго дня единолично лидирует россиянка Александра Костенюк, набравшая 7,5 очков в восьми партиях. Валентина Гунина идет на пятом месте с 5,5 очками.