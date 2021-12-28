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Шахматный турнир претендентов пройдет в 2022 году пройдет в Мадриде

16:50
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Турнир претендентов, который определит участника следующего матча за мировую шахматную корону, пройдет в 2022 году в Мадриде. Турнир пройдет с 16 июня по 7 июля, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Звание чемпиона мира с 2013 года удерживает норвежец Магнус Карлсен.

Матч за шахматную корону состоится в начале 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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