Шахматный турнир претендентов пройдет в 2022 году пройдет в Мадриде

Турнир претендентов, который определит участника следующего матча за мировую шахматную корону, пройдет в 2022 году в Мадриде. Турнир пройдет с 16 июня по 7 июля, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Звание чемпиона мира с 2013 года удерживает норвежец Магнус Карлсен.

Матч за шахматную корону состоится в начале 2023 года.