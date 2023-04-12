Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 3-й партии матча за звание чемпиона мира

В среду, 12 апреля, в Астане (Казахстан) российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет третью партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция 3-й партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 12.00.

Финал в Астане пройдет с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После двух партий счет 1,5 — 0,5 в пользу 32-летнего россиянина.

Призовой фонд матча составляет два миллиона долларов. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.