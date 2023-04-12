Космонавт Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии Непомнящего и Дин Лижэня

Казахстанский космонавт Талгат Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«12 апреля отмечается День космонавтики. Это особая дата для Казахстана, откуда в 1961 году с космодрома Байконур был совершен первый полет человека в космос. Первый ход сегодня совершит Талгат Мусабаев, казахстанский космонавт, совершивший три космических полета. Он шахматист-любитель и с большим интересом следит за матчем за шахматную корону», — говорится в заявлении пресс-службы FIDE.

Третья партия будет сыграна 12 апреля. Начало — в 12.00 мск. После двух партий Непомнящий ведет со счетом 1,5:0,5.