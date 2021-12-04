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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

18:06
Магнус Карлсен. Фото ФИДЕ
Магнус Карлсен. Фото ФИДЕ
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Россиянин играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью на 41-м ходу.

После этой партии Карлсен продолжает вести в счете. В предыдущей партии он одержал победу. Текущий результат матча — 4,5:3,5 в пользу норвежца.

Матч проходит в Дубае (ОАЭ) и состоит из 14 партий. Если по их итогам победитель не будет определен, то гроссмейстерам предстоит тай-брейк. Таким образом, матч продлится до 15 или 16 декабря.

Завтра состоится восьмая партия. Начало в 15.30 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры