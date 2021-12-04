Непомнящий — Карлсен: смотреть прямую трансляцию седьмой партии матча
Начало — в 15:30 по московскому времени. Непомнящий будет играть белыми фигурами.
Первые пять партий между 31-летним россиянином и 30-летним норвежцем завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии — 3,5:2,5 в пользу чемпиона. В шестой партии, 3 декабря, Карлсен обыграл Непомнящего, который играл черными фигурами.
4 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.
Матч за шахматную корону состоит из 14 партий. В случае ничьей победитель определится на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.
Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю