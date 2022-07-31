Народицкий объяснил, почему Накамура не смог удержать второе место в турнире претендентов

Американский гроссмейстер, один из самых популярных шахматных комментаторов Даниэль Народицкий поделился мнением о выступлении Хикару Накумуры на турнире претендентов-2022.

«Все знают, что Хикару больше сосредоточен на развитии своих каналов на Twitch и YouTube, — отметил «СЭ» Народицкий. — Он даже не называет себя профессиональным шахматистом. Перед началом турнира в Мадриде он говорил, что будет играть в свое удовольствие. На него не давит результат. Если получится выиграть, то хорошо, если нет — он не расстроится. За счет такого настроя он зачастую психологически сильнее оппонентов. Никто не любит с ним играть, в том числе Магнус. Но мне кажется, что к концу турнира он стал понимать, что у него есть реальный шанс стать вторым. А если Карлсен откажется, то и сыграть за шахматную корону. Плюс с Непомнящим у него неплохие результаты.

Думаю, Хикару стал представлять этот путь и это его сгубило. С Дином у него сдали нервы. Бывают ошибки, которые можно объяснить просчетом: не увидел ход в определенном варианте, недооценил ресурсов соперника. Но его ход — слон d8 — был совершенно необъясним. Мозг Накамуры в тот момент отключился. Для него это нехарактерно. Обычно он по заказу делает ничьи».

Накамура занял четвертое место на турнире претендентов, набрав 7,5 очка.